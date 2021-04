Manfredonia, operatore sanitario vaccinato per la seconda volta positivo al COVID

(STATOQUOTIDIANO, ore 16). Manfredonia, 09 aprile 2021. Un operatore sanitario di Manfredonia, in servizio presso una struttura locale, è risultato positivo al COVID_19 nonostante avesse ricevuto due somministrazioni di vaccino Pfizer.

La notizia è stata confermata ufficialmente.

Essendo risultato positivo al tampone dopo avere già concluso il ciclo vaccinale, l’uomo è stato messo in quarantena.

Sono state già avviate le procedure per il tracciamento dei contatti stretti che sono stati posti in isolamento, mentre colleghi e pazienti dovrebbero essere sottoposti al tampone. L’operatore sanitario risultato positivo sarebbe in buone condizioni.

Tra i casi analoghi a quanto descritto da ricordare quelli avvenuti all’ospedale privato Mater Olbia in Sardegna. “Il vaccino, ed è bene ribadirlo, protegge dalla malattia ma non dalla possibilità che il virus possa infettare. Però, e lo ripeto anche io, questo non deve generare preoccupazione“, le dichiarazioni dalla struttura della Sardegna, da parte del rettore generale e direttore sanitario, Franco Meloni.