Manfredonia, PD: De Luca jr “scalza” Bordo come vice alla Camera

Manfredonia, 09/04/2021 – (ilmanifesto) «È peggio di prima», «È un monocolore degli ex renziani». Tra i deputati della sinistra Pd l’umore è a terra. «Siamo praticamente scomparsi dalla governance dei gruppi parlamentari…». Mercoledì sera si è chiuso il pacchetto anche alla Camera. I tre vice di Debora Serracchiani sono Piero De Luca (40 anni, alla prima legislatura, figlio del governatore campano, sponsorizzato direttamente da Luca Lotti che sulla sua nomina ha chiuso l’accordo con la neo capogruppo per portarle i voti della corrente), Marina Berlinghieri (area Franceschini) e Roberto Morassut, vicino a Zingaretti e Bettini.

A sorpresa, Serracchiani non ha indicato un vicario, ruolo che nell’accordo era previsto per De Luca. «Non è previsto nello statuto che ci debba essere un vicario», spiegano fonti vicine alla capogruppo. In realtà su De Luca jr si è consumato uno strappo. Serracchiani nei giorni scorsi ha chiesto a Michele Bordo (sinistra dem, era vicario con Delrio) di fare il vice, spiegandogli che il ruolo di vicario era però destinato al giovane avvocato di Salerno. Bordo è insorto: «Non è possibile che il capogruppo e il vicario siano entrambi ex renziani, così si umilia la sinistra». E si è chiamato fuori dalla partita. (ilmanifesto)