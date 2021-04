Rai1, la garganica Chiara Pia Aurora nella fiction Compagnia del cigno 2

San Giovanni Rotondo, 09/04/2021 – (famigliacristiana) Parte dall’11 aprile su Rai 1 la nuova serie della fiction “La compagnia del cigno 2, che racconta le vicende del conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano con i suoi allievi e i suoi professori, a partire dal severissimo direttore d’orchestra Luca Marioni (Alessio Boni) e dalla moglie insegnante di piano Irene (Anna Valle). Ma i veri protagonisti sono i ragazzi e le ragazze, musicisti anche nella vita. Scopriamoli.

CHIARA PIA AURORA (SOFIA) nasce a San Giovanni Rotondo l’11 giugno del 2000. Inizia gli studi del violoncello all’età di undici anni, presso la scuola media ad indirizzo musicale «Giustina Rocca», di Trani, sotto la guida del Maestro Luciano Tarantino. Viene successivamente inserita in diversi ordini e ensemble regionali e nazionali, primo fra tutti il «Nino Rota Cello Ensemble», Foggia), e l’Orchestra giovanile del «Festival della Valle d’Itria», a Martina Franca. Nel 2018, con l’Orchestra Sinfonica Giovanile «Biagio Abbate», di Bisceglie, partecipa al «Concerto per i Diritti Umani», organizzato all’UNESCO, presso il Duomo di Napoli in qualità di Primo Violoncello.Frequenta, poi, un corso di perfezionamento solistico, orchestrale e di direzione d’orchestra a Barcellona, con l’Orchestra Sinfonica Internazionale «Voces», sotto la direzione del Maestro Pablo Gonzalez Martinez. Nel 2019 si trasferisce a Milano per perfezionare i suoi studi al Conservatorio Giuseppe Verdi. (famigliacristiana)