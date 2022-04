“Allianz, forza: mata il Toro Nardò e conquista la salvezza”

I neretini giungono in Capitanata con una sola vittoria nelle ultime nove partite. Neppure il cambio al timone col ritorno di coach Battistini, che aveva portato i granata in A2, ha sortito effetti, ma con un roster che annovera gente del calibro di Amato, Ferguson, Poletti e Thomas qualsiasi momento potrebbe essere quello giusto per l’inversione di tendenza.

I Neri sono tornati da Chieti con grande delusione, ma altrettanto consapevoli che le carte vincenti da calare sul parquet sono sempre le stesse: intensità, spirito di gruppo e fame di vittoria! D’altronde, si sa, il toro va preso per le corna… La società per l’occasione ha chiamato a raccolta l’intera Cestistica Academy che interverrà in blocco per spingere (così come è successo la settimana scorsa per la seconda squadra, che ha conquistato la salvezza in Serie D) Sabin e soci a tagliare il traguardo tanto agognato.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Michele Capurro di Reggio Calabria, Andrea Longobucco di Ciampino e Luca Bartolini di Fano. Diretta streaming, per gli abbonati alla piattaforma LnpPass, a partire dalle ore 17.45 telecronaca affidata a Ferdinando Maggio e Mario Del Vicario.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo