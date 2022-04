StatoQuotidiano.it, 09 aprile 2022. E’ bufera al mercato di Vieste. Il Rappresentante CasAmbulanti ne aveva persino parlato in diretta nel corso della sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Il Punto” di Manila Gorio, la sera di venerdì 8 aprile su Antenna Sud.

Una doccia fredda servita, come sempre e come si è abituati a fare nel comune garganico, solo poche ore prima dello svolgimento del mercato quindicinale del lunedì. Arriva il Canone Unico Patrimoniale ed il comune, contravvenendo a quanto espressamente previsto dalle Risoluzioni ministeriali nr. 6 del 2021 e nr. 1 del 2022, applica i coefficienti moltiplicatori ed il Canone schizza alle stelle, addirittura fino ad oltre 2mila euro l’anno e quasi 3mila euro per i cosiddetti spuntisti.

Monta la rabbia dei Rappresentanti delle Associazioni di Categoria che si sono trovati spiazzati dalla decisione dell’Amministrazione comunale di Vieste ed immediatamente si sono messe in moto per affrontare la situazione.

Il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli aveva già inviato una nota in data 9 febbraio 2022, tramite A.N.C.I. Puglia anche a tutti i comuni della Regione, affinché si evitasse proprio quello che è accaduto a Vieste. Gli Ambulanti sconfortati, delusi ma anche estremamente arrabbiati hanno dichiarato: “se il sindaco di Vieste ha deciso di farci chiudere si prepari a darci un posto di lavoro”.