Foggia, 23enne pestato da agente: “Avevo con me della droga”

FOGGIA, 09/04/2022 – A “Ore 14” Leonardo, il ragazzo picchiato da un poliziotto a Foggia, racconta i momenti precedenti alle immagini diventate virali.

“Tu eri già stato fermato per guida senza patente e la macchina era in fermo amministrativo. Tu però la prendi ancora ed eri in compagnia di un amico. Avevate con voi della droga?”, domanda il giornalista al 23enne. Il ragazzo annuisce. “Avevate con voi della droga per uso personale?”. “Una bustina di hashish”, spiega. “Avete visto questo posto di blocco e decidete di non fermarvi, continuando questa corsa pazzesca”. L’intervista integrale è disponibile su RaiPlay.