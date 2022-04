I Mangano “I zemoneche” (Una famiglia di calzolai e commercianti di scarpe)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 09 aprile 2022. Originari di Monte S.Angelo, Il capostipite di una famiglia di bravi calzolai “i scarpére”, fu un certo Matteo Mangano detto “Zemòneche”. Questi, nell’’800 ha esercitato nella sua città natia, per lunghi anni il mestiere di ciabattino in una piccola bottega di sua proprietà.

Successivamente, Girolamo Mangano figlio di Matteo, nato a Monte S.Angelo nel 1886, continuò l’attività di calzolaio del padre.

Nel 1929, Girolamo Mangano si trasferì con la sua famiglia a Manfredonia dove continuò la sua attività di calzolaio e costruttore di scarpe in un pianoterra nella periferia della zona Monticchio, in via Monfalcone al civico 18. “Maste Geloreme Zemòneche” (mastro Girolamo Mangano), lavorò nella sua bottega fino a tarda età, insegnando il mestiere di calzolaio al figlio Matteo e ai nipoti Girolamo (Gino) e Tonino Mangano.

Mastro “maste Matteje” Matteo Mangano, figlio di Girolamo, avviato al mestiere di calzolaio dal padre in giovanissima età (come si faceva un tempo), negli anni ’40-’50 era considerato uno dei migliori calzolai di Manfredonia. Va ricordato, altresì, che Matteo Mangano, che era anche un bravo costruttore di scarpe, esercitò il mestiere di artigiano di scarpe, prima in via Monfalcone al civico 16 e poi in via Tribuna nei pressi della chiesa di S.Michele Arcangelo. Nel 1948, Matteo Mangano aprì in zona Piazzetta S.Michele (angolo via Tribuna) un negozio per la vendita delle scarpe.

I due figli di Matteo Mangano, Girolamo (Gino) e Tonino, che erano stati avviati da piccola età, nelle botteghe prima dal nonno e poi dal padre al mestiere di calzolaio, continuarono fino agli inizi degli anni ’70, l’attività di commercianti di scarpe nel negozio aperto dal padre. Nel 1973, Girolamo (detto Gino) Mangano aprì una sua attività commerciale con l’apertura di un nuovo negozio di scarpe in via Torre Annunziata nei pressi del Bar delle Rose, esercizio tuttora gestito da Leonardo Mangano, figlio di Gino.

Il fratello di Girolamo invece, sempre negli anni ’70, aprì un negozio per la vendita di scarpe in via tribuna, nei pressi della chiesa di S.Michele a Monticchio, che gestì per più di vent’anni. Mi riferiva Gino Mangano, che con suo padre e suo fratello, negli anni ’50 a Manfredonia, furono tra i primi commercianti in loco a vendere le scarpe al mercatino settimanale domenicale (che si teneva nella villa comunale, zona Castello, prima di fronte all’attuale Bar delle Rose e successivamente nel Parco della Rimembranza).

Il trasporto delle scarpe e la vendita al pubblico delle stesse, mi diceva ancora l’amico Gino, avveniva con una carretta che il padre ogni volta prendeva in fitto dai “mastecarrire” (maestri carradori) della famiglia Conoscitore che esercitavano la loro attività in zona quartiere Monticchio in via P.Sarnelli al civico 13.

Un’antica stampa, con l’immagine di S.Crispino, protettore dei calzolai, del capostipite Matteo Mangano, è conservata nel negozio di scarpe di Girolamo (Gino) Mangano. .

I CALZOLAI A MANFREDONIA: NOTIZIE STORICHE

Nel 1687, l’arcivescovo Tiberio Muscettola, vista la laboriosità e la modestia degli artigiani sipontini, istituì presso la chiesa di S.Matteo, la Congregazione dei calzolai, tant’è che prese il nome dal popolino “a cchise i scarpére”. I calzolai, un tempo lavoravano nelle loro botteghe 12-13 ore al giorno, con scarsi guadagni. A Manfredonia nel dopo guerra (’45), Antonio Catalano tentò di aprire un calzaturificio che non andò a buon fine. Tra i più bravi calzolai del secolo scorso a Manfredonia, vanno ricordati: Vincenzo Arpano detto “Cambanille”; Michele Castriotta detto “u Bbezzuche”; Matteo Mangano detto “Zemòneche”; Michele Zammarano e figlio Tonino; i fratelli Libergoli. Notizie dettagliate e foto inedite in bianco e nero e a colori mozzafiato, non solo sui calzolai, ma di tutti i mestieri, saranno pubblicate nel volume dal titolo: “Artieri e Mestieri a Manfredonia”, in fase di realizzazione insieme all’amico prof. Lorenzo Prencipe e di prossima pubblicazione.

**Le foto d’epoca nella villa comunale sono del fotografo Gino Losciale.

