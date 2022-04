Il vescovo ausiliare di Kiev: “Speriamo nella pace, Dio non vuole questo sangue”

FOGGIA, 09/04/2022 – (vaticannews) Le parole pronunciate dal Santo Padre e la bandiera proveniente da Bucha, dispiegata in Aula Paolo VI, hanno dato un grande sollievo per tutti noi”.

Monsignor Oleksandr Jazlovec’kyj, vescovo ausiliare della diocesi di Kiev-Žytomyr, al telefono con Radio Vaticana – Vatican News, commenta il gesto forte del Papa al termine dell’udienza generale del 6 aprile. “La posizione del Papa è conosciuta in tutto il mondo, anche in Ucraina che è un Paese a maggioranza ortodosso, Papa Francesco è ascoltato e molto rispettato per quello che fa e per quello che dice da quando è scoppiata questa guerra”.

Lo si vede anche dai social network dove, dice il vescovo, “sono tanti gli ucraini che pubblicano le immagini del Santo Padre”. Soprattutto adesso, “di fronte a certi silenzi”, afferma monsignor Jazlovec’kyj, “il Papa è diventato un po’ il padre di tutte le confessioni: cattolici, ortodossi, protestanti, lo apprezzano tanto”. (vaticannews)