“La Consigliera Fresca c’è sempre stata nella lotta ad Energas”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/04/2022 – “Signor Sindaco Gianni Rotice vorrei ricordarle che Manfredonia Nuova insieme alla sua Consigliera Comunale l’Ing. Giulia Fresca c’è sempre stata e ci sarà sempre nella lotta ad Energas.

E’ la storia a parlare per noi e come ha ribadito la Nostra Consigliera, la sua mancata presenza ben argomentata nella nota fattaLe pervenire, era un atto dovuto al mancato rispetto delle regole democratiche e delle procedure non più tollerabile per la nostra sensibilità e attaccamento alle istituzioni.

In quanto alla latitanza della Consigliera Giulia Fresca era talmente evidente che in tanti la sera del 17 marzo hanno potuto sincerarsi della sua presenza nella sede di Manfredonia Nuova a lavorare, mentre si seguiva insieme in streaming il Consiglio, a due importantissime interrogazioni per la vita economica, ambientale, sociale e di legalità della nostra città, interrogazioni che ancora non sono state inserite nel prossimo Consiglio Comunale.