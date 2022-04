L’ospedale Covid dalla Fiera di Bari allo scalo foggiano “Gino Lisa”

FOGGIA, 09/04/2022 – (corrieremezzogiorno) Ci sono stati i primi incontri per cominciare a studiare i dettagli tecnici: comincia a prendere corpo l’ipotesi di trasferire a Foggia l’ospedale allestito all’interno della Fiera del Levante di Bari per contrastare l’emergenza covid.

Nulla è definito, beninteso, tanto più che fino al 31 dicembre la struttura resterà dove si trova. Arriva, però, un primo passo concreto. La società che gestisce gli aeroporti di Puglia (Adp) ha comunicato di avere aree libere e adatte all’interno dello scalo foggiano «Gino Lisa». Le reazioni dal capoluogo dauno sono prudenti, in attesa di conoscere i dettagli dell’ipotizzato trasferimento.

Per conoscerli però occorrerà aspettare. Per ora il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha solo invitato l’Asset (l’agenzia regionale per il territorio) a individuare possibili siti alternativi, nell’eventualità che il Comune di Bari confermi la propria obiezione alla prosecuzione dell’attività dell’ospedale in Fiera. Emiliano ha incontrato martedì il sindaco Antonio Decaro e gli ha chiesto di decidere definitivamente, prima che la Regione individui un sito alternativo. (corrieremezzogiorno)