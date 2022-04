Manfredonia, Oasi Laguna del Re: 3 persone scoperte in pesca di frodo

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) Nella giornata di ieri il servizio ispettivo del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza, ha eseguito un intervento nell’Oasi Laguna del Re di Manfredonia per contrastare la pesca di frodo all’interno della zona umida.

Su segnalazione degli operatori del Centro Studi Naturalistici ONLUS, gli agenti del Consorzio di bonifica sono intervenuti nell’area e hanno sorpreso tre persone intente a pescare nei canali dell’oasi. I soggetti sono stati identificati e accompagnati all’esterno dell’area, le attrezzature da pesca sequestrate e il pescato messo nuovamente in acqua. L’oasi, costituita da un mosaico di oltre 40 ettari di canali, specchi d’acqua e terreni asciutti, è di proprietà del Consorzio per la Bonifica della Capitanata che lo ha affidato in gestione al Centro Studi Naturalistici. (gazzettamezzogiorno)