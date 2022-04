Monte Sant’Angelo, RSSA “Santa Maria di Pulsano” diventa struttura pubblica

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 09/04/2022 – “Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo salvato la struttura (i 41 posti sono stati assegnati all’ASL) e salvaguardato i posti di lavoro.

Un’interdittiva antimafia alla società che gestiva la struttura aveva gettato la RSSA “Santa Maria di Pulsano” in una situazione di incertezza, prolungatasi per diversi anni.

Incertezza per i 41 posti letto che dovevano essere smantellati e ridistribuiti nella Provincia di Foggia (con trasferimento dei pazienti anziani in altre strutture) e incertezza anche per gli operatori che lavoravano nel presidio socio-sanitario. La nomina di un commissario straordinario aveva consentito di gestire la fase transitoria, che doveva traghettare la struttura fino alla chiusura.

Una grave perdita per la nostra città che non potevamo assolutamente consentire, per diverse ragioni: la prima, perché la struttura ospitava molti anziani, soprattutto della nostra città; la seconda, perché rappresentava un importante presidio sociale in un contesto demografico che vede un numero sempre crescente di anziani bisognosi di assistenza;

la terza, perché il tessuto socio-economico della nostra città non era in grado di assorbire una vertenza lavorativa di questo tipo, con un numero di lavoratori così elevato.