“No alla guerra/L’Angelo della Pace”: Monte Sant’Angelo a Tg1 Dialogo

Si rafforza e si estende la solidarietà per la popolazione ucraina. Un ponte di aiuti unisce, nel nome di San Michele, Kiev e Monte Sant’Angelo, nel cuore del Gargano, in Puglia . Storie di accoglienza di profughi, organizzata in modo spontaneo da pensionati, giovani e famiglie, dai sacerdoti e dai padri polacchi micheliti. Ospitalità, amicizia, arte e fede, stamattina dalle 8.55 nell’ambito dello Speciale Tg1, a Tg1 Dialogo, la rubrica a cura di Piero Damosso, con il commento di Padre Enzo Fortunato .

“Buon giorno brava gente….nella grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo Puglia…dove San Francesco non volle entrare fermandosi all’ingresso…qui ho pregato con voi e per voi….allontani il male dalle nostre vite. Per sabato con Tg1 dialogo su Rai1 alle 8.55″.