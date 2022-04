Omicidio a San Severo, forse individuato uno dei killer

FOGGIA, 09/04/2022 – Un pregiudicato, Salvatore Lombardi, di 30 anni, è stato ucciso ieri sera con colpi d’arma da fuoco in un agguato compiuto in via Fortore, a San Severo (Foggia).

A quanto si apprende, la vittima era da sola in strada quando sarebbe stata raggiunta da uno o più sicari. L’uomo – a quanto viene riferito da fonti investigative – aveva precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio. Sul posto stanno operando agenti della polizia di Stato Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati delle telecamere della zona.

Lombardi sembra non essere inserito nei clan mafiosi locali. L’omicidio potrebbe essere inquadrato come un regolamento di conti, forse per questioni di droga. Secondo quanto riportato dal sito Norbaonline la polizia avrebbe già individuato uno dei possibili killer che ne starebbe valutando la posizione. Lo scorso anno un 39enne fu ucciso a poca distanza dal luogo dell’omicidio di Lombardi. Tra i due episodi ci potrebbe essere un collegamento.