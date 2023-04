Giovane di 28 anni muore in incidente stradale durante le festività pasquali sulla Lesina – Poggio Imperiale

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente e le condizioni del ferito originario di Cagnano Varano che viveva a Poggio Imperiale, che è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Il tratto della strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi del caso e di gestire la viabilità.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti sulla strada provinciale, causando disagi ai numerosi automobilisti che si trovavano in zona in occasione delle festività pasquali.