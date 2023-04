“U Bbeneditte” (L’antipasto del pranzo di Pasqua)

Manfredonia, 09 aprile 2023. Tra le tradizioni popolari e culinarie in occasione del pranzo di Pasqua a Manfredonia, e non solo in loco, va evidenziata la presenza a tavola dell’antipasto, denominato dal popolino: ”u Bbeneditte”(il Benedetto).

Preparato con un affettato di salumi vari, pezzetto di ricotta fresca, cacio cavallo e uova sode, assume questo nome, perché viene asperso dal capo famiglia con “Acqua Sande” (Acqua Santa) con un rametto di ulivo benedetto in chiesa la Domenica delle Palme, prima di dare inizio al tradizionale pranzo Pasquale.

Nel corso del rito popolare, il capo famiglia, porge nel contempo, gli auguri di Pasqua ai commensali.

Il perché delle uova nel pranzo di Pasqua, è dovuto al fatto che i primi cristiani consideravano le uova il principale alimento ed il loro uso aveva una ragione mistica in quanto erano ritenute simbolo della rigenerazione e della Resurrezione.

