Bomba a San Giovanni Rotondo: “Commercianti vicini ad Antonio Marino: FORZA!”

“Mi dispiace sentire dell’incidente accaduto alla gioielleria Marino Gioielli a San Giovanni Rotondo e sono grato che nessuno sia rimasto gravemente ferito”, queste le parole di Damiano Fiore, presidente dell’Associazione Commercianti San Giovanni Rotondo.

“È incoraggiante vedere che l’Associazione Commercianti di San Giovanni Rotondo si sia unita per esprimere solidarietà ad Antonio Marino”.

“È comprensibile che eventi come questi sollevino preoccupazioni sulla sicurezza nella nostra provincia. È importante che le autorità competenti si impegnino per garantire un adeguato livello di sicurezza per tutti i cittadini e le attività commerciali. Spero che l’autore di questo crimine venga identificato e assicurato alla giustizia.

È lodevole riconoscere il sacrificio di Antonio Marino nel dedicarsi al suo lavoro e alla sua attività. È ingiusto che individui senza scrupoli mettano a repentaglio la sicurezza e la tranquillità della nostra cittadina. Invio un abbraccio a Antonio e alla sua famiglia in questo momento difficile”.

“Spero che la comunità di San Giovanni Rotondo possa trovare unità e forza durante questa situazione, e che vengano prese misure concrete per rafforzare la sicurezza e garantire una vivibilità adeguata per tutti”. Conclude Fiore.