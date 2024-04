FOGGIA – La firma della convenzione tra Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e l’istituto bancario BCC di San Giovanni Rotondo rafforza la collaborazione tra le due realtà e garantisce agli iscritti dell’Associazione condizioni agevolate per l’apertura del conto corrente dedicato alle aziende.

I termini dell’accordo valgono per i titolari di imprese associate e comprendono, tra le altre cose, la gratuità del canone mensile per i primi dodici mesi, cinquanta operazioni omaggio mensili e la carta di credito a 30 euro all’anno.

“Come associazione rappresentativa di numerose imprese del territorio riteniamo sia fondamentale mantenere un rapporto costante e di qualità con le banche che conoscono bene il tessuto produttivo della provincia e che per le loro caratteristiche e dimensioni vivono nel territorio.

Con la BCC San Giovanni Rotondo lavoriamo da tempo e con grande partecipazione al supporto degli interessi degli imprenditori e delle aziende del settore commerciale e dei servizi”, ha dichiarato Antonio Metauro, presidente di Confcommercio provincia di Foggia.

“Il legame – di intenti e non solo operativo – saldato dalla firma della nuova convenzione ha, quindi, il chiaro obiettivo di immettere fiducia nelle imprese facendo leva sugli strumenti operativi dell’istituto di credito e sulla sua importante capacità consulenziale.

L’opportunità che la BCC sia una banca a vocazione territoriale è un valore aggiunto che non deve essere tralasciato e che, anzi, risulta significativo per il suo essere strumento per la comunità nella comunità.

Siamo convinti della necessità di un’interlocuzione fitta con le banche e con questo accordo ognuno si mette in gioco con le proprie competenze: è un modo per fare sistema supportando l’economia locale con un tariffario costi più leggero e pensato anche per chi ha un’impresa giovane o è in fase di aprirne una.

Ci auguriamo, infine, che questi interventi che l’Associazione che presiedo mette in campo siano sempre più forieri di sinergie e alleanze per lo sviluppo territoriale”, ha concluso Antonio Metauro.

“La Bcc di San Giovanni Rotondo e la Confcommercio di Foggia da molti anni collaborano per fornire, nei rispettivi ambiti, supporto alle aziende del territorio.

L’accordo che oggi abbiamo stipulato è una ulteriore conferma dei vantaggi che questa sinergia tra Istituzioni può offrire al territorio.

Con questa convenzione gli Associati di Confcommercio potranno accendere presso il nostro Istituto dei conti correnti a condizioni particolarmente favorevoli, tra cui i primi 12 mesi di gratuità, e a beneficiare così della tradizionale capacità della nostra Bcc di essere vicini alle esigenze dei propri clienti, soprattutto nelle contingenze di mercato avverse.

Con la Confcommercio continueremo a lavorare insieme per garantire nel tempo il successo reciproco e la soddisfazione dei nostri clienti e dei loro associati. Solo unendo le forze si possono creare le migliori condizioni di sviluppo economico nella nostra amata Provincia di Foggia”, ha aggiunto il presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino.