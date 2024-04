FOGGIA – Un camion e un’auto si sono scontrati violentemente sulla tangenziale di Foggia. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.00 all’altezza della rotatoria in direzione San Severo.

Una Lancia Delta che viaggiava in direzione sud avrebbe urtato il camion e poi il guardrail. L’autista, che è stato soccorso dai medici dell’elisoccorso e portato in ospedale in ambulanza, sarebbe in gravissime condizioni.

Una persona è ricoverata all’ospedale Riuniti di Foggia.

L’auto su cui viaggiava, in direzione Manfredonia, si sarebbe capovolta diverse volte finendo la sua corsa contro il guardrail in ferro. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo.