La singolare storia del cieco che parla con padre Pio e compie miracoli

di Monica Sales

Andretta (Av), 4 aprile 2024. Siamo riusciti nella missione impossibile: abbiamo incontrato in esclusiva il prof. Antonio Carino, classe 30 settembre 1965, figlio spirituale di padre Pio e scrittore (“Me lo dicono gli Angeli”, “L’Angelo Boreale” e “Muccusiello”). Si è formato ed ha studiato in Vaticano nella regola dell’ascolto divenendo guaritore di anime e di corpi. Da tutta Italia ma anche dall’estero giungono in questo posto per incontrarlo, la voce delle sue doti soprannaturali, legate alla preghiera, hanno fatto il giro tramite il passaparola. L’uomo trascorre il suo tempo libero dall’attività lavorativa a contatto con l’umanità in cerca di conforto. Infatti si attribuiscono a lui numerosi prodigi soprannaturali. Nella vita lavorativa questo santo uomo che è non vedente è impegnato nell’Asl come centralinista telefonico a Bisaccia (Av), ma vive in una villetta alla periferia di Andretta con i suoi parenti cari.

In paese tutti lo conoscono e lo stimano per la sua grande Fede che propaga da decine di anni. Ci è giunta in Puglia la notizia che parla con delle entità extraterrestri, come gli Angeli e padre Pio che gli rivelerebbe dei messaggi, dandogli quelle capacità soprannaturali ottenute solo con la forza della preghiera.

Infatti il prof. Carino, riesce grazie alla sua incessante preghiera a debellare tumori e far uscire dal coma persone in fin di vita, a procurare gravidanze tanto sperate e mai raggiunte prima. Afferma: “solo con la forza della preghiera: e lui…il Signore mi ascolta”. Poi chiedeno il suo incontro e imponendo le mani sul capo del penitente in cerca del miracolo…un grande fluido si propaga nell’anima del richiedente aiuto che ne trae beneficio immediato nell’anima e nel corpo. Tiene a precisare che non accetta regali e soprattutto denaro e che è solo un operatore, uno strumento di Dio in terra per alleviare la sofferenza del genere umano…Le sue doti soprannaturali sono iniziate diversi anni fa, quando incontrò l’anima bella del servo di Dio fra Modestino da Pietrelcina che era l’erede di p. Pio.

Divennero amici.

Il Frate gli ha svelato come si fa per ottenere i miracoli. Il lavoro di formazione poi è proseguito in Vaticano: è l’unico non vedente al mondo esperto di esorcismi e preghiere di liberazione, ma ci tiene a precisare che non può esercitare l’esorcismo, senza l’autorizzazione del Vescovo locale, però è capace e specializzato nel settore. Poi ci fu l’incontro decisivo con Natuzza Evolo in Calabria, dove ha ricevuto il miracolo della sua santità e la missione di aiutare i sofferenti nel corpo e nell’anima, compiendo miracoli e dispensando colloqui per telefono e di persona con mezzo mondo.

Ci saluta dicendo: “fatevi Santi…è solo una questione di volontà! E pregate pure san Giuseppe, molti non sanno che è un Santo molto potente capace di ogni cosa se lo si sa prendere con le buone. Lui vede i cuori come p. Pio, la Madonna e tutti i Santi.”

Nella foto: il signor Geppe mentre riceve l’imposizione delle mani sul capo da parte del guaritore Antonio Carino mentre recita la forte preghiera di liberazione dalle forze oscure che sovrastano il mondo moderno.