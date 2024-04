Manfredonia. "Ciao Francesco, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Sei una stella luminosa" (FUNERALI VIDEO)

Manfredonia. Un’ondata di tristezza ha invaso stamani Manfredonia, mentre parenti, amici e colleghi si riunivano per dare l’ultimo saluto a Francesco Pastore, deceduto in un tragico incidente nel Salernitano lo scorso sabato, 6 aprile 2024.

La comunità è avvolta da un velo di lutto, mentre tutti si sono stretti attorno ai familiari e agli amici di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, insieme ai loro colleghi in servizio e all’intera Arma dei Carabinieri. Due giovani pugliesi che avevano abbracciato il servizio civile e il volontariato prima di indossare la divisa, contribuendo così attivamente alla crescita e alla sicurezza delle comunità.

Francesco e Francesco nei loro brevi 25 e 27 anni si erano dedicati al soccorso civile e alle associazioni di volontariato. Poi, la loro chiamata nell’Arma dei Carabinieri, “un percorso intrapreso con dedizione e passione, interrotto bruscamente da un destino crudele”.

“Così li abbiamo persi, strappati via in una frazione di secondo da uno dei tanti drammi che ancora affliggono la nostra comunità, una tragedia che, purtroppo, la politica e la società non sono ancora riuscite a sradicare. Pochi istanti, un soffio di vento diverso, e forse quella terribile collisione non sarebbe mai avvenuta. Ma poco importa se indossavano una divisa: Francesco e Francesco sono stati vittime di un’altro terribile flagello, l’alcol e la droga, nelle mani di una trentunenne al volante di un SUV“, ha detto il presidente del consiglio regionale, Loredana Capone.

L’intera città di Manfredonia si è riunita oggi per commemorare la vita di Francesco Pastore, un giovane brillante e generoso, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo conoscevano.

“Francesco Pastore rimarrà per sempre nei nostri cuori, una stella luminosa che continua a brillare anche oltre il confine della vita terrena. Che il suo spirito possa trovare pace, mentre noi continuiamo a onorare il suo ricordo, impegnandoci a costruire un mondo migliore, più sicuro e più giusto per tutti. Addio, Francesco, riposa in pace”.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO, ANTONIO BEVERELLI