MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Giudice Sportivo, chiamato a decidere sulla gara tra Palmese e Manfredonia, sospesa al 49′ per un malore accorso ad un tifoso di casa, ha sancito la doppia sconfitta a tavolino per 3-0 con un ulteriore punto di penalizzazione per entrambe le società, riaprendo, di fatto, la corsa playout.

PALMESE – MANFREDONIA CALCIO 1932

Il Giudice Sportivo

– rilevato che dagli atti ufficiali si deduce che al 4º del secondo tempo, la gara è stata interrotta per alcuni minuti per consentire l’intervento dei Sanitari presso la Tribuna a seguito di un malore occorso ad un sostenitore locale che, successivamente veniva condotto all’esterno dell’impianto sportivo con un’ambulanza;

– considerato che, successivamente a tale intervento, si erano “ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell’incontro” così come si evince dal referto del Direttore di gara;

– rilevato tuttavia che i capitani delle due squadre si rifiutavano comunque di proseguire la gara e che l’Arbitro a seguito di tale intenzione ne decretava la sospensione definitiva;

– Visto l’Art.53 comma 2 NOIF;

PQM

Delibera:

– di comminare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ad entrambe le società.