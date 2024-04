Sarà un giorno dedicato alla solidarietà, ma anche alla presentazione delle tante iniziative e dei tanti service effettuati sul territorio. Torna anche quest’anno, domenica 14 aprile, a Lucera, si celebra il Lions Day, giornata pensata dal Lions Club International, organizzazione di Servizio Umanitario a livello mondiale, fondata da Melvin Jones nel 1917.

A promuovere l’appuntamento pubblico annuale, presso il Circolo Unione, in piazza Duomo a Lucera, sarà il Lions Club Lucera.

Screening gratuiti e presentazione di alcuni Service

La manifestazione avrà inizio alle 9.00 con l’effettuazione di :

– Screening gratuiti per il Diabete, a cura delle Dott.sse Maria Teresa De Vita, Elena Di Stasio, Matilde Greco, con il prezioso contributo delle infermiere F. Grasso e R. Ricci

– Screening gratuiti della Vista per la prevenzione del Glaucoma, a cura del Dott. M. De

Palma

– Screening gratuiti per l’Udito, a cura del Dott. S. De Stefano

Oltre ad effettuare Screening gratuiti, vi sarà la presentazione di alcuni Service effettuati sul

territorio:

– Raccolta Occhiali Usati a cura del Dr. Francesco Stanca

– Viva Sofia : Manovre di Disostruzione delle Prime Vie Aeree in caso di Soffocamento, a

cura del Dott. Michele Zamboni

– Progetto Martina a cura dei Dott.ri Gerardo Roggia ed Enrico Maria Scarano e della Dott.ssa De Vita

– Progetto Kairòs a cura della Dott.ssa Maria Costanza Sica

– Sicurezza Stradale a cura dell’ Ing. Saverino Creta

– Consigli Nutrizionali a cura della Dott.ssa Riccelli.

L’intento di questa manifestazione è di svolgere attività di servizio per la tutela della salute della cittadinanza, ed inoltre quello di far conoscere i Service effettuati sul territorio, dal Lions Club Lucera.

La cittadinanza tutta è invitata alla manifestazione