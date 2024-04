L’avvicinarsi nell’appuntamento elettorale per le prossime amministrative del Comune di Lucera previste l’anno venturo ha riacceso un po’ di animi nel centro Svevo.

Da tempo di mormora di una possibile ricandidatura a Sindaco di Antonio Tutolo attualmente consigliere regionale nel Gruppo Misto, ma eletto nella lista “Con” di Michele Emiliano.

Nei giorni scorsi sono serpeggiate alcune indiscrezioni su organi di stampa locali per le quali il già Sindaco di Lucera avrebbe stretto accordi con la compagine provinciale di Fratelli d’Italia in vista di un suo posizionamento entro le fila del primo partito di Governo.

Sentito dai microfoni di Stato Quotidiano Tutolo ha prontamente smentito tale voce.

“Sono tutte fake news, quelle messe in giro”, ha ribattuto velocemente.

Della stessa matrice sono poi le indiscrezioni che vorrebbero candidato per un posto in Regione, Francesco Di Battista, già Consigliere comunale a Lucera, tutoliano della prima ora, poi candidatosi a Sindaco alle ultime elezioni amministrative ed ora iscritto a FDI, che a SQ fa sapere di voler organizzare una conferenza stampa ad hoc per smentire pubblicamente tali voci.

“Non c’è nessuna candidatura, né ho mai stretto accordi con Tutolo. Tutte fandonie”, ha fatto sapere.

Intanto fonti interne al partito di Fratelli d’Italia fanno confermano che si tratta di false notizie.