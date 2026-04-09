Alluvione nel Foggiano, il punto della Provincia oltre 15 strade riaperte, presto di nuovo accessibile Roseto Valfortore

A una settimana dall’emergenza alluvionale che ha colpito la provincia di Foggia nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2026, la Provincia traccia un primo bilancio degli interventi eseguiti e fa il punto sullo stato della viabilità provinciale, duramente compromessa dal maltempo.

Secondo quanto reso noto dal Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, diretto dall’ingegner Luciano Follieri, gli eventi meteorologici hanno provocato danni di eccezionale gravità sull’intera rete viaria. Complessivamente sono state emesse 34 ordinanze di chiusura o limitazione al traffico, dalla n. 23 alla n. 56, che hanno interessato strade provinciali distribuite su tutto il territorio, dai Monti Dauni al Gargano, dal Tavoliere al Fortore.

Le criticità registrate hanno riguardato fenomeni di inondazione, allagamento, smottamenti, frane e cedimenti strutturali di carreggiate e ponti. Tra le situazioni più gravi, il completo isolamento del Comune di Roseto Valfortore e quello parziale del Comune di Faeto, raggiunti da movimenti franosi che hanno reso impraticabili i principali collegamenti.

La Provincia di Foggia sottolinea di aver attivato immediatamente il contratto di Accordo Quadro già in essere per la manutenzione stradale, lo sfangamento e il pronto intervento. Una macchina operativa che, secondo l’ente, ha consentito di intervenire con tempestività e di riaprire al transito veicolare oltre 15 strade provinciali nel giro di pochi giorni.

Per fronteggiare le situazioni più complesse, in particolare nei Comuni rimasti isolati, Palazzo Dogana ha inoltre richiesto e ottenuto l’intervento del Genio Militare, attivato in sede di CCS, il Comitato di Coordinamento e Sicurezza presieduto dalla Prefettura di Foggia.

Sulla SP 129 Biccari–Roseto Valfortore, il Genio Militare concluderà nella giornata di oggi i lavori di allargamento della sede stradale. Sono già state effettuate le prove georadar e le prove di carico. La strada, viene spiegato, sarà riaperta al trasporto pubblico locale già da domani, consentendo così a Roseto Valfortore di tornare accessibile in tempi rapidi.

Restano invece in corso gli interventi sulla SP 125 Ponte Celone–Ponte Lucifero, in agro di Faeto, dove si sta procedendo alla rimozione di terra, alberi e fango riversati sulla carreggiata da una frana con un fronte di circa 70 metri. La struttura stradale, fortunatamente, ha retto all’urto del dissesto, circostanza che lascia prevedere la possibilità di liberare almeno una corsia in tempi brevi.

Nel fare il punto sull’emergenza, il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, richiama però l’attenzione sulla fragilità strutturale della rete viaria provinciale e sulla carenza di risorse disponibili.

“Questo bilancio dimostra cosa sa fare la Provincia di Foggia quando ha la possibilità di intervenire. Dimostra anche, però, cosa significa gestire 2.850 chilometri di strade provinciali — la rete più estesa della Puglia, tra le prime tre d’Italia per estensione — con risorse strutturalmente insufficienti”, dichiara Nobiletti.

“La richiesta di stato di emergenza che ho depositato nei giorni scorsi alla Regione Puglia e al Governo nazionale va in questa direzione: servono risorse certe, strutturali, adeguate alla dimensione e alla fragilità idrogeologica di questo territorio”, conclude il presidente.