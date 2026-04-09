BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro

La Procura della Repubblica di Trani, con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, ha eseguito una custodia cautelare in carcere e un sequestro preventivo per equivalente nei confronti dei rappresentanti di una società del settore edilizio, coinvolti in un complesso sistema di indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al “Bonus Renzi” e di riciclaggio.

Le indagini, condotte dal Gruppo Barletta della Guardia di Finanza, hanno evidenziato un disegno criminoso articolato, basato sulla creazione di crediti IRPEF inesistenti tramite l’applicazione fittizia del Bonus ai dipendenti della società, poi utilizzati per compensare debiti tributari reali tramite modelli F24. L’importo complessivo del risparmio d’imposta superava 1 milione di euro, autoriciclato in altre attività imprenditoriali riconducibili agli indagati, con l’obiettivo di occultarne la provenienza delittuosa.

Il Tribunale di Trani, Sezione GIP, ha disposto la custodia in carcere del principale indagato, definito il dominus delle operazioni delittuose, per il concreto pericolo di reiterazione dei reati, considerati i suoi precedenti giudiziari di natura penal-tributaria. Contestualmente, è stato disposto il sequestro di beni mobili, immobili, conti correnti e partecipazioni societarie per un valore superiore a 1 milione di euro, tra cui 1 immobile, 5 autovetture e 32 conti correnti.

Le attività investigative hanno confermato il rapporto di subordinazione tra amministratore di diritto e di fatto, permettendo di contestare ipotesi di reato in concorso, tra cui indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza a contrastare la criminalità economico-finanziaria, a tutela della leale concorrenza tra imprese oneste e del corretto funzionamento del sistema fiscale. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.