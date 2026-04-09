Edizione n° 6030

BALLON D'ESSAI

CARBURANTI AUMENTO // Carburanti in aumento, benzina e gasolio continuano a crescere. I dati
8 Aprile 2026 - ore  11:07

CALEMBOUR

IPPOCAMPO PROTESTE // “Così Ippocampo muore”: la protesta contro l’assenza delle istituzioni. Lettera aperta
8 Aprile 2026 - ore  09:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro

BAT ARRESTO BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro

Una società coinvolta in un complesso sistema di indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al “Bonus Renzi” e di riciclaggio

BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro

BAT, crediti fittizi: un arresto e sequestri per oltre 1 milione di euro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
BAT // Cronaca //

La Procura della Repubblica di Trani, con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, ha eseguito una custodia cautelare in carcere e un sequestro preventivo per equivalente nei confronti dei rappresentanti di una società del settore edilizio, coinvolti in un complesso sistema di indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al “Bonus Renzi” e di riciclaggio.

Le indagini, condotte dal Gruppo Barletta della Guardia di Finanza, hanno evidenziato un disegno criminoso articolato, basato sulla creazione di crediti IRPEF inesistenti tramite l’applicazione fittizia del Bonus ai dipendenti della società, poi utilizzati per compensare debiti tributari reali tramite modelli F24. L’importo complessivo del risparmio d’imposta superava 1 milione di euro, autoriciclato in altre attività imprenditoriali riconducibili agli indagati, con l’obiettivo di occultarne la provenienza delittuosa.

Il Tribunale di Trani, Sezione GIP, ha disposto la custodia in carcere del principale indagato, definito il dominus delle operazioni delittuose, per il concreto pericolo di reiterazione dei reati, considerati i suoi precedenti giudiziari di natura penal-tributaria. Contestualmente, è stato disposto il sequestro di beni mobili, immobili, conti correnti e partecipazioni societarie per un valore superiore a 1 milione di euro, tra cui 1 immobile, 5 autovetture e 32 conti correnti.

Le attività investigative hanno confermato il rapporto di subordinazione tra amministratore di diritto e di fatto, permettendo di contestare ipotesi di reato in concorso, tra cui indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza a contrastare la criminalità economico-finanziaria, a tutela della leale concorrenza tra imprese oneste e del corretto funzionamento del sistema fiscale. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO