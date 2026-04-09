Partono gli interventi di riqualificazione della Villa Comunale di Cerignola, con un progetto che punta a migliorare servizi e spazi dedicati alle famiglie. I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo parco giochi moderno e inclusivo e il completo rifacimento dei bagni pubblici.

L’intervento avrà una durata stimata di circa 90 giorni. Durante questo periodo, una parte dell’area resterà temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.

Per garantire comunque spazi di svago e aggregazione, da subito saranno fruibili due parchi cittadini alternativi, il Parco Baden Powell e il parco di via Milano, messi a disposizione della comunità in attesa del completamento dei lavori.

«Vi invitiamo a frequentare questi due parchi in attesa che la Villa Comunale torni ancora più bella e funzionale. Insieme rendiamo la nostra città più bella e accogliente per le famiglie», ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Merra.

Lo riporta cerignolaviva.it.