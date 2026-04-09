Il Comune di Cerignola avvia una vasta operazione di rinegoziazione del debito con Cassa Depositi e Prestiti, coinvolgendo 115 mutui per un valore residuo superiore ai 22 milioni di euro.
La misura consentirà di alleggerire il peso delle rate nei primi due anni: nel 2026 e 2027 è prevista una riduzione significativa dei pagamenti, mentre dal 2028 si registrerà un lieve incremento.
L’operazione, prevista dalla normativa nazionale e dalla legge di bilancio, mira a migliorare la gestione finanziaria dell’ente, liberando risorse da destinare a investimenti.
La rinegoziazione non modifica la durata dei mutui ma ne ridefinisce il piano di ammortamento secondo criteri di equilibrio finanziario.