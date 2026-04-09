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Home // Cerere racconta // Cerignola rinegozia 115 mutui: debito da oltre 22 milioni, rate più leggere nel 2026-2027

CERIGNOLA MUTUI Cerignola rinegozia 115 mutui: debito da oltre 22 milioni, rate più leggere nel 2026-2027

Via libera della Giunta alla rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti: riduzione delle rate nei primi anni.

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cerere racconta // Cerignola //

Il Comune di Cerignola avvia una vasta operazione di rinegoziazione del debito con Cassa Depositi e Prestiti, coinvolgendo 115 mutui per un valore residuo superiore ai 22 milioni di euro.

La misura consentirà di alleggerire il peso delle rate nei primi due anni: nel 2026 e 2027 è prevista una riduzione significativa dei pagamenti, mentre dal 2028 si registrerà un lieve incremento.

L’operazione, prevista dalla normativa nazionale e dalla legge di bilancio, mira a migliorare la gestione finanziaria dell’ente, liberando risorse da destinare a investimenti.

La rinegoziazione non modifica la durata dei mutui ma ne ridefinisce il piano di ammortamento secondo criteri di equilibrio finanziario.

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