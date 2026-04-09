MANFREDONIA – Dopo la brutale aggressione ai danni di un collaboratore scolastico avvenuta nella giornata di oggi, interviene il sindaco Domenico La Marca, che esprime ferma condanna per l’episodio e richiama la necessità di un impegno collettivo sul fronte educativo e sociale.

“Non possiamo accettare né tollerare quanto è accaduto – dichiara il primo cittadino –. Ancora una volta la violenza prende la scena e colpisce la scuola, presidio culturale ed educativo, trasformandola nel teatro di chi pensa di imporsi con la prepotenza”.

Il sindaco riferisce di aver contattato telefonicamente sia il dirigente scolastico sia il collaboratore aggredito, sottolineando come quest’ultimo stesse semplicemente svolgendo il proprio dovere, vigilando sulla sicurezza degli alunni e dell’istituto.

L’episodio, secondo La Marca, riporta al centro una questione più ampia: “Siamo di fronte a una situazione di degrado, povertà educativa e illegalità diffusa che ferisce l’intera comunità”. Da qui l’appello a un’azione condivisa tra istituzioni, famiglie, associazioni e scuola per costruire una vera rete educativa.

Il primo cittadino invita inoltre a superare una logica esclusivamente repressiva: “Di fronte a episodi come questo, poco serve l’inasprimento delle pene. Non è la pena a evitare atti delinquenziali: può dare una sensazione di sicurezza, ma non risolve problemi complessi”.

Al contrario, La Marca insiste sulla necessità di investire nella prevenzione, nel sociale e nella cultura, creando opportunità educative e formative per i giovani: “Dobbiamo permettere ai ragazzi di sentirsi parte di una comunità e protagonisti del proprio futuro, senza sottrarre loro la speranza”.

Un passaggio importante riguarda anche il ruolo delle famiglie e degli adulti: “La violenza giovanile è un campanello d’allarme. Spesso il compito educativo viene delegato e talvolta noi genitori siamo assenti o incapaci di porre limiti, ignorando i primi segnali di disagio”.

Secondo il sindaco, molti dei ragazzi coinvolti in episodi simili avevano già manifestato difficoltà comportamentali in passato, senza che si intervenisse in modo adeguato.

Da qui l’impegno dell’amministrazione: “Siamo chiamati a costruire una comunità che accolga e valorizzi i giovani, offrendo loro spazi in cui sentirsi ascoltati e accompagnati da adulti credibili”.

Infine, La Marca annuncia il potenziamento delle iniziative già avviate e nuove progettualità in cantiere, con l’obiettivo di creare ambienti sicuri e inclusivi: “I risultati arriveranno quando riusciremo a offrire ai ragazzi luoghi in cui possano esprimere paure e fragilità, sentirsi meno soli e trovare punti di riferimento affidabili”.