Urne aperte il 24 e 25 maggio, con possibile ballottaggio il 7 e 8 giugno, in dieci comuni della provincia di Foggia. La Prefettura richiama sindaci, uffici elettorali e organi di informazione a una corsa contro il tempo fatta di nomine, certificazioni, propaganda, tessere elettorali e misure per garantire il voto agli elettori con disabilità.

Con un richiamo formale agli enti locali e agli uffici elettorali, la Prefettura di Foggia ha acceso il conto alla rovescia verso le amministrative del 2026, fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci previsto il 7 e 8 giugno. Il documento è indirizzato ai comuni interessati della Capitanata: Accadia, Cagnano Varano, Candela, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Ordona, Rocchetta Sant’Antonio, San Giovanni Rotondo e Serracapriola.

La circolare non è soltanto un promemoria burocratico. È, piuttosto, la mappa operativa di tutto ciò che dovrà funzionare senza ritardi nelle prossime settimane: dalla macchina amministrativa alla composizione dei seggi, dalla corretta informazione agli elettori fino alle garanzie per l’accessibilità del voto. Al centro ci sono gli “adempimenti preparatori” del procedimento elettorale, cioè quell’insieme di passaggi tecnici che rende possibile aprire regolarmente le urne e assicurare parità di condizioni a liste, candidati e cittadini.

Uno dei capitoli più sensibili riguarda la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione. La Prefettura richiama espressamente le disposizioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il messaggio è chiaro: nella fase che precede il voto, l’informazione locale dovrà muoversi dentro un perimetro rigoroso, evitando squilibri e garantendo correttezza nell’accesso agli spazi di propaganda e comunicazione istituzionale.

Altro snodo decisivo è quello delle candidature. La Prefettura segnala che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel procedimento elettorale non si applicano automaticamente i principi di semplificazione amministrativa validi in altri ambiti. In altre parole, la documentazione richiesta resta centrale e va trattata con precisione. Allo stesso tempo, viene ricordata la possibilità di acquisire in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizi elettronici di recapito certificato qualificato, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, oppure di utilizzare copie analogiche conformi all’originale. Un passaggio che punta a ridurre tempi morti e ostacoli pratici, ma senza allentare i controlli formali.

La circolare entra anche nel terreno politico più stretto, riepilogando quali partiti e gruppi possano presentare liste e candidati con il proprio contrassegno, facendo riferimento ai gruppi presenti al Senato, alla Camera o nel Parlamento europeo. È un chiarimento tecnico, ma con effetti concreti sulla competizione elettorale, perché definisce il perimetro entro cui si muoveranno simboli, liste civiche e forze politiche nazionali chiamate a misurarsi anche nei centri della provincia.

Sul piano organizzativo, il cronoprogramma è serrato. Il sindaco o il commissario dovrà notificare agli scrutatori la nomina entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, quindi non oltre sabato 9 maggio 2026. In caso di rinuncia o impedimento grave, la sostituzione dovrà essere comunicata agli interessati entro il terzo giorno precedente al voto, cioè non oltre giovedì 21 maggio. Per i presidenti di seggio, invece, il termine richiamato è quello del ventesimo giorno antecedente: entro il 4 maggio il presidente della Corte d’appello dovrà trasmettere ai Comuni l’elenco dei nominati.

C’è poi il capitolo, decisivo e spesso sottovalutato, dell’accessibilità. I Comuni dovranno attivarsi per favorire il voto degli elettori con disabilità, organizzando servizi di trasporto pubblico dedicati al raggiungimento dei seggi e pubblicizzando l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche. Viene inoltre richiamata la possibilità, per gli elettori non deambulanti, di votare in una sezione accessibile del proprio comune, nonché il diritto all’accompagnamento in cabina per chi sia impossibilitato a esercitare autonomamente il voto, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Infine, la Prefettura chiede ai Comuni uno sforzo supplementare sul fronte informativo: diffondere con largo anticipo messaggi su giorni e orari di voto, apertura degli uffici comunali e rilascio dei duplicati della tessera elettorale. Un aspetto apparentemente secondario, ma fondamentale per evitare code, disguidi e rinunce dell’ultimo minuto. Perché il buon esito di un’elezione non si misura soltanto nel momento dello scrutinio, ma nella capacità delle istituzioni di accompagnare ogni cittadino fino all’urna, senza ostacoli e senza incertezze.

A cura di Giovanna Tambo.