BARI – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato da alcuni dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano contro il trasferimento della sede operativa da Foggia a Cagnano Varano. La sentenza, pubblicata il 9 aprile 2026, conferma la legittimità della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio il 5 settembre 2025.

I ricorrenti, tutti dipendenti con sede di lavoro a Foggia, avevano chiesto l’annullamento dell’atto sostenendo che il provvedimento fosse carente sotto diversi profili: dalla motivazione ritenuta insufficiente fino alla presunta mancanza di confronto con il personale e con le organizzazioni sindacali. Tra i punti contestati anche l’opportunità del trasferimento, i costi dell’operazione e la riduzione degli spazi a disposizione nella nuova sede.

Il Tar ha però ritenuto il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, infondato nel merito. In particolare, i giudici amministrativi hanno chiarito che le doglianze relative alla presunta condotta antisindacale non rientrano nella competenza del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Per quanto riguarda invece la legittimità della delibera sul trasferimento, il Tribunale ha ritenuto che la scelta del Consorzio sia stata supportata da un’istruttoria ritenuta adeguata e da valutazioni tecniche ed economiche giudicate sufficienti.

Secondo quanto emerge dalla sentenza, il trasferimento della sede operativa a Cagnano Varano è stato motivato dal Consorzio con esigenze di razionalizzazione della spesa e di maggiore prossimità territoriale rispetto al comprensorio del Gargano, dove l’ente svolge le proprie attività istituzionali di bonifica, irrigazione e difesa idraulica. Uno degli elementi valorizzati dal Tar riguarda il fatto che i locali della nuova sede siano concessi dal Comune di Cagnano Varano in comodato d’uso gratuito, con la conseguente eliminazione del costo annuo sostenuto per la sede foggiana. Per i giudici, questa scelta rientra in una logica di contenimento dei costi e di miglioramento dell’efficienza dei servizi.

La sentenza respinge anche le censure sulla presunta insufficienza della motivazione. Il Tar osserva che la delibera richiama relazioni tecniche ed economiche considerate idonee a spiegare le ragioni della decisione. La mancata allegazione materiale di questi atti, secondo il collegio, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di documenti richiamati per relationem e comunque accessibili. Non è stata accolta neppure la contestazione relativa alla mancata consultazione dei lavoratori. Il Tribunale ha rilevato che il Consorzio aveva istituito una commissione consiliare per valutare la nuova sede e che vi era stato comunque un coinvolgimento del personale attraverso un portavoce individuato nell’ambito del procedimento. In ogni caso, i giudici hanno ribadito che si tratta di una scelta di macro-organizzazione, rimessa alla discrezionalità dell’ente.

Tra i punti centrali del ricorso vi era anche la contestazione sulla legittimità del comodato gratuito tra Comune e Consorzio. Anche su questo aspetto il Tar ha dato ragione all’ente resistente, chiarendo che il rapporto trova fondamento nella disciplina civilistica del comodato e che non esiste, nel caso specifico, un divieto generale che impedisca a un ente locale di concedere gratuitamente un immobile a un altro soggetto pubblico per finalità di interesse pubblico.

Pur respingendo il ricorso, il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, richiamando la particolarità della vicenda e il fatto che tra i ricorrenti e l’amministrazione resistente sia ancora in corso il rapporto di servizio.