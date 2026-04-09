Gli studenti dell’IPEOA “M. Lecce”, sedi di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, si sono distinti al Cooking Quiz 2026, progetto didattico europeo che unisce formazione, gamification e confronto tra istituti alberghieri. Grazie a una giornata ricca di sfide e masterclass firmate ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e F.I.C. – Federazione Italiana Cuochi, le classi partecipanti hanno conquistato il pass per la Finalissima, che si terrà il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini.

La scelta di Parma, prima città italiana riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, permetterà agli studenti di approfondire le sei filiere d’eccellenza del territorio, tra cui Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, pasta, pomodoro, conserve ittiche e trasformazione del latte.

Gli studenti hanno espresso grande entusiasmo: “Il Cooking Quiz ci ha permesso di imparare nuove cose e di lavorare tutti insieme!”. Soddisfazione condivisa anche dai docenti: “È stata una giornata di altissimo valore didattico, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi tra loro su tematiche molto interessanti. Ci vediamo a Parma per la Finalissima!”

L’edizione 2026 segna il decimo anniversario del progetto, che coinvolge ogni anno oltre 35.000 studenti in Italia e in Europa. In palio per le classi vincitrici ci sono giornate di alta formazione presso ALMA e un viaggio premio in Grecia.

Il Cooking Quiz è un progetto di PLAN Edizioni, coordinato da PEAKTIME, con il supporto del Comitato Scientifico composto da ALMA, F.I.C. e N.I.C. – Nazionale Italiana Cuochi, sostenuto da Re.Na.I.A. e AEHT, e patrocinato da Confartigianato Alimentazione e CNA Agro-Alimentare.

A rafforzare il valore formativo dell’iniziativa contribuiscono importanti partner del settore agroalimentare, tra cui Assogi, Ballarini, Consorzio CONOE, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Ferron Antica Riseria, Orogel e molti altri, mentre l’evento finale gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo.