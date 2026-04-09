Emergenza viabilità, l'Università del Molise attiva misure straordinarie

A seguito dell’emergenza viabilità dovuta all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi e successivamente al vasto movimento franoso che ha interessato il territorio di Petacciato, l’Università del Molise ha attivato misure straordinarie. “Siamo pronti ad assicurare il massimo impegno per la tutela del diritto allo studio” ha detto il rettore, Giuseppe Vanoli, al termine del tavolo tecnico convocato ieri pomeriggio per definire le azioni di sostegno alle pesanti criticità di questi giorni. Di seguito le principali proposte operative individuate.

Le lezioni, nelle aule universitarie, restano in presenza. E’ stata predisposta anche l’attivazione della didattica in modalità online in forma mista sincrona su piattaforma Teams, con dichiarazione e motivazione della richiesta, per un periodo temporaneo a partire da oggi fino al 30 aprile. Il Tavolo tecnico ha disposto anche esoneri e agevolazioni della contribuzione universitaria e rinvio delle scadenze contributive già fissate, la gestione flessibile della sessione di esami del mese di aprile e l’attivazione di accordi con altri atenei per garantire continuità didattica.

In stretto e continuo contatto con la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che il rettore ha voluto “personalmente ringraziare per l’attenzione mostrata nei confronti di Unimol”, le misure individuate sono state condivise con il prefetto di Campobasso e il presidente della Regione Molise, al quale il rettore ha anche formalizzato la disponibilità per contribuire con il patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche dell’ateneo alle attività di analisi, monitoraggio, prevenzione e intervento.

Lo riporta l’ANSA