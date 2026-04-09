MATERA – Un sistema articolato e ben strutturato per favorire l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari in Italia, aggirando le norme sui flussi di lavoro. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Matera che, nella mattinata del 9 aprile, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di undici persone.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera su richiesta della Procura della Repubblica, si inserisce in un’inchiesta complessa che ha ricostruito un presunto sistema illecito fondato sulla falsificazione delle procedure di ingresso per motivi di lavoro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il meccanismo si basava su una rete di soggetti con ruoli ben definiti: alcuni si occupavano di individuare cittadini stranieri interessati a entrare in Italia, altri raccoglievano documenti e dati personali, mentre altri ancora curavano la predisposizione delle pratiche burocratiche necessarie per ottenere il nulla osta al lavoro.

Elemento centrale del sistema era l’utilizzo di imprese, talvolta inconsapevoli, altre volte compiacenti o addirittura create ad hoc, che figuravano come datori di lavoro fittizi. Le richieste di assunzione presentate alle autorità competenti risultavano infatti basate su rapporti di lavoro inesistenti e su esigenze occupazionali del tutto inventate.

Le investigazioni – condotte attraverso intercettazioni, perquisizioni, sequestri e analisi documentali – hanno evidenziato numerose anomalie: documentazione ritenuta falsa, firme apocrife, dichiarazioni prive di sottoscrizione e dati considerati inverosimili. In diversi casi, inoltre, le pratiche facevano riferimento agli stessi recapiti telefonici e indirizzi email, riconducibili agli indagati.

Un sistema che, secondo l’accusa, non sarebbe stato episodico ma strutturato e seriale. La ripetitività delle modalità operative e la standardizzazione delle pratiche rappresentano, infatti, indizi significativi di un’organizzazione finalizzata a ottenere indebitamente titoli di ingresso nel territorio nazionale.

Il fine del meccanismo illecito sarebbe stato duplice: da un lato consentire a cittadini extracomunitari di ottenere visti e permessi di ingresso in maniera fraudolenta, dall’altro generare profitti economici attraverso il pagamento di somme di denaro da parte degli stranieri coinvolti.

Le accuse formulate, seppur in fase preliminare, riguardano il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, realizzato mediante la simulazione di rapporti di lavoro e l’utilizzo di documentazione non veritiera. Un uso distorto delle procedure amministrative previste dalla normativa sui flussi, trasformate – secondo la Procura – in uno strumento per aggirare i controlli e trarre profitto. Nel corso dell’indagine è emerso anche che alcune aziende risultavano completamente estranee ai fatti e avrebbero subito l’utilizzo illecito del proprio nome all’insaputa dei titolari, evidenziando ulteriormente la complessità del sistema.

L’operazione rappresenta l’esito di una lunga attività investigativa volta a contrastare fenomeni che compromettono la legalità dei canali di ingresso in Italia e alterano il corretto funzionamento delle procedure amministrative in materia di lavoro e immigrazione.

Resta ferma, come sottolineato dalla Procura, la presunzione di innocenza per tutti gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva. Il procedimento si trova infatti nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del processo.

A cura di Giovanna Tambo.