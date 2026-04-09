Questo fine settimana, la Pinacoteca “ll9Cento” di Via Ferrante Aporti 1 a Foggia ospita Hackathoff, l’evento dedicato a studenti, professionisti e aspiranti imprenditori interessati a sviluppare una startup. L’iniziativa fa parte del programma di “Offline/La9Cento”, progetto che ha trasformato il piano terra della Pinacoteca in un laboratorio creativo e formativo, aperto a idee innovative e contaminazioni tra digital, musica, arte, cinema e didattica.

Durante venerdì 10 e sabato 11 aprile, i partecipanti potranno seguire un percorso pratico che va dalla formazione iniziale allo sviluppo del business model, fino alle strategie di marketing, con il supporto di imprenditori locali pronti a condividere la loro esperienza. L’evento nasce da un lavoro iniziato il 25 marzo scorso, in una giornata dedicata alla creazione di idee imprenditoriali.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con possibilità di registrarsi sul sito ufficiale di Offline/La9Cento. Alcuni studenti del Pascal di Foggia, grazie alla partnership con Grani Digitali, avranno un’esperienza immersiva già programmata, ma l’evento rimane accessibile a chiunque voglia partecipare.

Hackathoff rappresenta un’occasione concreta per mettere in pratica idee innovative, confrontarsi con professionisti e iniziare a comprendere come nasce e si sviluppa una startup nel contesto locale.