Foggia celebra Gegè Telesforo con il 'Melvin Jones Fellowship'

Venerdì 10 aprile 2026, la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia ospiterà la cerimonia di consegna della Melvin Jones Fellowship a Gegè Telesforo, prestigioso riconoscimento della Lions Clubs International Foundation destinato a chi si distingue per il contributo alla comunità e la promozione dei valori umanitari.

L’evento, organizzato dal Lions Club Foggia Umberto Giordano e patrocinato dal Comune di Foggia, vedrà la partecipazione delle massime autorità civili e lionistiche. La serata sarà arricchita dall’intervento straordinario di Gioacchino Rosa Rosa, offrendo alla cittadinanza e ai soci del club un’occasione di incontro culturale e sociale di alto livello.

Oltre al merito artistico e culturale di Telesforo, la cerimonia assume una rilevanza sociale significativa, sostenendo la Fondazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (FIEOP) e confermando l’impegno dei Lions nella ricerca e cura dei giovani pazienti oncologici.

L’ingresso è riservato agli invitati. Per informazioni: 389 1978812.

Lo riporta foggiatoday.it.