Foggia, controlli sul lavoro: sospese 13 attività imprenditoriali

Prosegue l’attività di vigilanza dei Carabinieri sulla legislazione sociale e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel primo trimestre dell’anno, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Foggia ha controllato 40 attività imprenditoriali, verificando la posizione di 194 lavoratori, di cui 22 non contrattualizzati.

Per le aziende coinvolte nel lavoro nero, sono state applicate sospensioni delle attività e sanzioni amministrative di 2.500 euro, mentre ciascun lavoratore irregolare ha comportato una maxi-sanzione di 3.900 euro, per un totale di circa 108 mila euro.

Numerose violazioni sono state riscontrate anche in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la assenza di formazione e di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In casi più gravi, tali violazioni hanno comportato la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il NIL ha inoltre segnalato 19 imprenditori all’Autorità Giudiziaria, con 4 provvedimenti di sospensione e ammende per 310 mila euro legate alle violazioni penali riscontrate, confermando l’attenzione delle autorità nel garantire il rispetto delle norme lavorative e di sicurezza sul territorio foggiano.