Foggia, nuova tensione nel Quartiere Ferrovia: residenti esasperati in via Podgora. "Basta, non ce la facciamo più"

FOGGIA – Ancora tensione nel Quartiere Ferrovia, ancora una segnalazione che riporta al centro il tema della sicurezza urbana in una delle zone più delicate della città. Stavolta il nuovo episodio sarebbe avvenuto tra via Podgora e via Monfalcone, dove – secondo quanto riferito da alcuni residenti – due cittadini stranieri in evidente stato di alterazione avrebbero generato momenti di forte agitazione in strada.

Sui fatti saranno naturalmente le autorità competenti a fare piena luce. Secondo i racconti raccolti, i due avrebbero pronunciato frasi molto pesanti e tenuto atteggiamenti provocatori, arrivando perfino a sputare in direzione delle forze dell’ordine intervenute o presenti sul posto. Circostanze che dovranno essere verificate con precisione, ma che nel quartiere hanno riacceso paure mai sopite.

Il punto, però, per chi vive ogni giorno quell’area della città, va oltre il singolo episodio. Il malessere dei residenti nasce dalla sensazione – sempre più diffusa – che scene di degrado, ubriachezza molesta, aggressività verbale e disordine non rappresentino più un’eccezione, ma una presenza ricorrente.

Ed è proprio questa continuità, raccontano in molti, a generare esasperazione. Perché quando gli stessi problemi vengono segnalati più volte nello stesso quadrante urbano, parlare soltanto di “percezione” non basta più a descrivere ciò che accade.

L’area compresa tra via Podgora e via Monfalcone viene indicata da tempo dai residenti come uno dei punti più critici del Quartiere Ferrovia. Le segnalazioni riguardano bivacchi, vendita abusiva di oggetti, consumo di alcolici in strada e situazioni di disordine che, secondo chi vive la zona, tendono a concentrarsi soprattutto in alcune fasce orarie. Un quadro che, denunciano i cittadini, si riproporrebbe con frequenza nonostante i controlli e nonostante l’esistenza di disposizioni comunali specifiche.

A rendere il clima che si respira è anche lo sfogo di un residente, che sintetizza la frustrazione di molti: “Non è percezione, non è procurato allarme”. Parole dure, che restituiscono il senso di una convivenza diventata sempre più difficile in alcune strade del quartiere.

Il tema resta delicato e impone equilibrio. Nessuno può essere giudicato per la propria provenienza o per la propria condizione personale. Allo stesso tempo, però, ogni comportamento violento, minaccioso o lesivo della sicurezza pubblica deve essere contrastato con fermezza. È su questo equilibrio tra diritti, legalità e tutela dei residenti che si misura la credibilità delle istituzioni.

Dal Quartiere Ferrovia, intanto, torna una richiesta chiara: controlli continui, presidio dinamico, interventi rapidi e una presenza istituzionale concreta, non solo episodica. Perché, spiegano i residenti, il rischio è che l’accumulo di piccoli e grandi episodi finisca per aggravare ulteriormente una situazione già considerata critica.

La sensazione, raccolta ancora una volta tra le strade della zona, è che il problema non possa più essere derubricato ad allarmismo. Per molti cittadini, quello che accade tra via Podgora, via Monfalcone e nelle aree limitrofe rappresenta una realtà quotidiana fatta di tensione, paura e richiesta di maggiore tutela.