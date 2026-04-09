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Home // Cronaca // Folle gelosia. Dalla lite sui social alla rissa in strada: sei donne denunciate

MAXI RISSA Folle gelosia. Dalla lite sui social alla rissa in strada: sei donne denunciate

Dalle parole ai fatti, e in questo caso anche alle mani. È finita con una violenta rissa in strada una lite nata sui social tra sei donne

PH ANSA

PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

PALERMO – Dalle parole ai fatti, e in questo caso anche alle mani. È finita con una violenta rissa in strada una lite nata sui social tra sei donne, tutte denunciate dai carabinieri nel quartiere Settecannoli.

Le protagoniste, di età compresa tra i 21 e i 58 anni, avevano iniziato a confrontarsi online a colpi di accuse e insulti. Un copione ormai fin troppo noto: prima i commenti, poi i messaggi, infine l’appuntamento “chiarificatore” che però si è trasformato in uno scontro fisico.

All’arrivo dei militari del Nucleo radiomobile, la situazione era già degenerata. I carabinieri sono riusciti a riportare la calma, identificando tutte le coinvolte e procedendo alla denuncia.

Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, tra cui Monreale News, all’origine della vicenda ci sarebbero motivi legati alla gelosia. Una dinamica che, dai social alla strada, ha trasformato una disputa virtuale in una vera e propria scena da rissa.

Nessun ferito grave, ma resta l’ennesimo episodio in cui i social network, da piazza virtuale, diventano miccia per tensioni ben reali. E, a quanto pare, anche difficili da spegnere. Lo riporta repubblica.it

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