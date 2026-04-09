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Home // Economia // Frana Petacciato, Caizzi: “Infrastrutture fragili mettono a rischio la stagione turistica”

PETACCIATO CAIZZI Frana Petacciato, Caizzi: “Infrastrutture fragili mettono a rischio la stagione turistica”

A lanciare l’allarme è Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader pugliese di Federalberghi

Frana Petacciato, Caizzi: “Infrastrutture fragili mettono a rischio la stagione turistica”

Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader pugliese di Federalberghi - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Economia // Primo piano //

La frana di Petacciato, in Molise, riporta al centro dell’attenzione il problema dell’isolamento infrastrutturale della Puglia, una criticità che continua a penalizzare la regione e a incidere sulla mobilità di cittadini e visitatori.

A lanciare l’allarme è Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader pugliese di Federalberghi, che sottolinea come l’episodio rappresenti l’ennesima conferma della fragilità dei collegamenti lungo l’asse adriatico, con ripercussioni dirette su trasporti e turismo.

In vista dell’estate, la situazione desta particolare preoccupazione. La stagione turistica 2026 rischia di essere compromessa, nonostante la Puglia continui a essere una delle mete più attrattive a livello nazionale e internazionale. Le difficoltà nei collegamenti via terra, tra rallentamenti, interruzioni e carenze strutturali, rendono infatti sempre più complesso raggiungere la regione in treno o in auto.

Un paradosso evidente riguarda i flussi turistici: per i visitatori stranieri l’accesso risulta spesso più semplice grazie ai voli internazionali, mentre i turisti italiani devono fare i conti con disagi e limitazioni, con il rischio di una riduzione significativa degli arrivi.

Da qui la richiesta di interventi immediati. In particolare, viene sollecitata ITA Airways a potenziare i collegamenti nazionali da e per la Puglia, così da offrire un’alternativa concreta alle difficoltà della rete terrestre.

Senza azioni tempestive, l’emergenza infrastrutturale potrebbe trasformarsi in una crisi più ampia. Il rischio è un impatto negativo sull’intero comparto economico regionale, proprio nel momento di maggiore afflusso turistico. La sfida, ora, è garantire accessibilità ed efficienza per evitare che la Puglia diventi una destinazione difficile da raggiungere.

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