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Home // Politica // Frana Petacciato, Salvini: “Strade e A14 riaperte in tempi record. Grazie a tutti”

PETACCIATO SALVINI Frana Petacciato, Salvini: “Strade e A14 riaperte in tempi record. Grazie a tutti”

“Volevo esserci di persona, adesso torno a Roma, vado in Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza in Molise, Puglia, Basilicata e Abruzzo"

Frana Petacciato, Salvini: “Strade e A14 riaperte in tempi record. Grazie a tutti”

Frana Petacciato, Salvini: “Strade e A14 riaperte in tempi record. Grazie a tutti” - Fonte Immagine: today.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Politica // Politica Nazionale //

Dopo l’emergenza causata dalla frana in Molise, arrivano i primi segnali di ripristino della viabilità: strade statali e autostrada A14 sono state riattivate in tempi rapidi, mentre si lavora anche per il ritorno alla normalità della rete ferroviaria.

A fare il punto è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto durante un sopralluogo a Petacciato e nelle aree limitrofe, tra cui Montenero di Bisaccia, nei pressi del ponte crollato sul fiume Trigno.

“Volevo esserci di persona, adesso torno a Roma, vado in Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza in Molise, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Il Molise è la zona più colpita. Ci tengo a ringraziare tecnici, ingegneri, operai che hanno riattivato in tempi record strade statali, autostrada e domani la ferrovia”.

Il ministro ha annunciato anche il passaggio istituzionale successivo, con il rientro a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri chiamato a deliberare lo stato di emergenza per le regioni coinvolte.

Determinante il lavoro di tecnici e operai, impegnati senza sosta nelle operazioni di ripristino, che hanno consentito di ridurre i tempi di riapertura delle principali infrastrutture, limitando i disagi per cittadini e collegamenti interregionali.

Lo riporta ansa.it.

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