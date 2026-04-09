Dopo l’emergenza causata dalla frana in Molise, arrivano i primi segnali di ripristino della viabilità: strade statali e autostrada A14 sono state riattivate in tempi rapidi, mentre si lavora anche per il ritorno alla normalità della rete ferroviaria.

A fare il punto è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto durante un sopralluogo a Petacciato e nelle aree limitrofe, tra cui Montenero di Bisaccia, nei pressi del ponte crollato sul fiume Trigno.

“Volevo esserci di persona, adesso torno a Roma, vado in Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza in Molise, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Il Molise è la zona più colpita. Ci tengo a ringraziare tecnici, ingegneri, operai che hanno riattivato in tempi record strade statali, autostrada e domani la ferrovia”.

Il ministro ha annunciato anche il passaggio istituzionale successivo, con il rientro a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri chiamato a deliberare lo stato di emergenza per le regioni coinvolte.

Determinante il lavoro di tecnici e operai, impegnati senza sosta nelle operazioni di ripristino, che hanno consentito di ridurre i tempi di riapertura delle principali infrastrutture, limitando i disagi per cittadini e collegamenti interregionali.

Lo riporta ansa.it.