FOGGIA – Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale. Il movimento politico legato al generale Roberto Vannacci ha annunciato la prima assemblea del comitato costituente territoriale locale per l’area di Cerignola–Foggia.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 18.00, presso l’Hotel Cicolella di Foggia, in viale XXIV Maggio 60. Si tratta di un momento significativo nella costruzione della struttura organizzativa del movimento sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, simpatizzanti e amministratori locali nella fase costituente.

All’iniziativa prenderanno parte diversi esponenti di rilievo di Futuro Nazionale. Tra i relatori figurano Massimiliano Simoni, consigliere regionale della Toscana e coordinatore nazionale del movimento, Pietro Gentile, referente del comitato costituente locale, e Rossano Sasso, deputato della Repubblica italiana e responsabile Sud Italia di Futuro Nazionale.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto sui temi politici e programmatici del movimento, oltre che un momento organizzativo per la definizione della presenza locale. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare una rete territoriale solida e strutturata, capace di incidere nel dibattito politico regionale e nazionale.

Lo slogan scelto per l’iniziativa, “Futuro Nazionale cresce sul territorio”, sottolinea la volontà di rafforzare la presenza del movimento attraverso un coinvolgimento diretto delle comunità locali.