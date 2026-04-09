Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO) STATOQUOTIDIANO.IT

MANFREDONIA. Apprensione in serata a Manfredonia per un ragazzo di 21 anni, già affetto da problematiche neurologiche, soccorso dai sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato trovato in condizioni tali da richiedere un intervento immediato. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure stabilizzando il paziente.

Considerata la situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni, che restano sotto osservazione.