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Home // Cronaca // Manfredonia, 21enne soccorso in serata: trasferito in elisoccorso al Policlinico di Foggia (FOTO VIDEO)

SOCCORSI MANFREDONIA Manfredonia, 21enne soccorso in serata: trasferito in elisoccorso al Policlinico di Foggia (FOTO VIDEO)

Secondo le prime informazioni, le ambulanze giunte sul posto per prestare le prime cure ai coinvolti

Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO)

Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO) STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA. Apprensione in serata a Manfredonia per un ragazzo di 21 anni, già affetto da problematiche neurologiche, soccorso dai sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato trovato in condizioni tali da richiedere un intervento immediato. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure stabilizzando il paziente.

Considerata la situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni, che restano sotto osservazione.

RIPRODUZIONE TESTUALE – FOTOGRAFICA NON CONSENTITA SENZA AUTORIZZAZIONE – RIPRODUZIONE PUNIBILE AI SENSI DI LEGGE

Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO)
Incidente a Manfredonia, intervento sanitari 118 e personale Elisoccorso (FOTO VIDEO)

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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