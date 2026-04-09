Lavoro a Foggia: Barilla alla ricerca di un Plant Senior Technologist

Barilla G. & R. Fratelli rafforza il proprio presidio tecnologico e produttivo con l’apertura di una nuova posizione nello stabilimento di Foggia: la figura ricercata è un Plant Senior Technologist, essenziale per garantire elevati standard qualitativi e guidare l’innovazione nei processi industriali.

Il professionista selezionato riporterà direttamente al Plant Director e, funzionalmente, al Direttore dell’Industrializzazione, assumendo un ruolo centrale nel coordinamento tra produzione, ricerca e sviluppo e qualità.

Qualità e innovazione al centro del ruolo

Il Plant Senior Technologist sarà responsabile di monitorare i processi produttivi, gestire le performance delle linee e ottimizzare gli standard tecnologici. Sarà inoltre coinvolto nelle prove industriali su nuovi prodotti, tecnologie e materiali, collaborando con i team di Product Development, Packaging Development e Industrialization. La figura contribuirà ai progetti di crescita e al miglioramento delle referenze già esistenti.

Governance dei processi e miglioramento continuo

Tra le responsabilità principali ci sono la definizione e l’evoluzione degli standard di processo, il monitoraggio delle anomalie, l’analisi delle cause e la definizione di azioni correttive in collaborazione con le funzioni Qualità e Industrializzazione. Sarà inoltre coinvolto nella gestione delle attrezzature di produzione, nel controllo delle specifiche tecnologiche e nella valutazione della capacità delle linee produttive.

Promozione di cultura tecnologica e sviluppo competenze

Elemento distintivo della posizione è la diffusione di una forte cultura tecnologica nello stabilimento, con il compito di formare e coinvolgere il personale, favorendo la condivisione delle competenze e il miglioramento continuo attraverso analisi congiunte di anomalie e non conformità.

Requisiti richiesti

Barilla cerca candidati con laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Ingegneria o discipline affini e almeno quattro anni di esperienza in ruoli tecnici o tecnologici in ambito produttivo o R&D. Sono richieste forti capacità analitiche, esperienza nella gestione di progetti complessi e competenze nella valutazione statistica dei processi. Completano il profilo leadership, capacità di lavorare in contesti multidisciplinari e conoscenza fluente di italiano e inglese. Costituiscono plus la formazione Lean o Six Sigma.

Un’opportunità di crescita in contesto internazionale

L’inserimento nello stabilimento Barilla di Foggia rappresenta un’occasione per sviluppare la propria carriera in un ambiente industriale strutturato e orientato all’innovazione, dove qualità, sostenibilità e miglioramento continuo sono al centro della strategia aziendale.