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Home // Cronaca // Lucera, si parla di storia: un incontro sul primo insediamento dei frati minori

LUCERA FRATI Lucera, si parla di storia: un incontro sul primo insediamento dei frati minori

L’iniziativa sarà guidata da Stefano Colelli, che condurrà il pubblico in un’analisi approfondita delle fonti documentarie relative alle origini della presenza dei frati minori in città

Lucera, si parla di storia: un incontro sul primo insediamento dei frati minori

Basilica Santuario di San Francesco Antonio Fasani - Fonte Immagine: adessoilsud.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Cronaca // Cultura //

Domenica 12 aprile, alle ore 19:30, presso il Circolo Unione di Lucera in Piazza Duomo, si terrà un incontro dal titolo “Frammenti di un discorso sul primo insediamento dei frati minori a Lucera nel 1301”.

L’iniziativa sarà guidata da Stefano Colelli, che condurrà il pubblico in un’analisi approfondita delle fonti documentarie relative alle origini della presenza dei frati minori in città. Al centro dell’intervento vi sarà una rilettura critica dei documenti, con particolare attenzione alla bolla “Inter ceteros Ordines” di Bonifacio VIII, datata 28 febbraio 1301, considerata fondamentale per comprendere le dinamiche dell’insediamento francescano a Lucera.

L’incontro proporrà primi spunti di riflessione sul contesto storico, politico e religioso dell’epoca, stimolando un dibattito sulla rilevanza di questi documenti per la storia cittadina. A dialogare con Colelli sarà Alessandro De Troia, presidente dell’associazione Gens Capitanatae, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione.

Lucera, si parla di storia: un incontro sul primo insediamento dei frati minori
Basilica Santuario di San Francesco Antonio Fasani – Fonte Immagine: adessoilsud.it

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, Comitato Provinciale di Foggia, e con il portale Lucera: memoria e cultura.

Il relatore
Stefano Colelli, nato a Lucera, ha completato il Quinquennio Istituzionale Filosofico-Teologico presso l’Istituto Teologico di Assisi e ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense nel 2002. Ha proseguito con il Biennio di Specializzazione in Francescanesimo alla Pontificia Facoltà “San Bonaventura” di Roma, approfondendo agiografia medievale e francescana, storia del francescanesimo e fonti francescane. Nel 2005 ha ottenuto il Diploma della Scuola Pratica di Teologia e Diritto Canonico e nel 2007 il Magistero in Scienze per la Formazione presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

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