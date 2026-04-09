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Home // Foggia // Maltempo in Puglia, Decaro: “Verso lo stato di emergenza. Domani riapre la SP129”

DE CARO EMERGENZA Maltempo in Puglia, Decaro: “Verso lo stato di emergenza. Domani riapre la SP129”

Fondamentale anche l’intervento del Genio militare, ormai prossimo al completamento dei lavori.

Decaro: “Mobilità passiva in Puglia costa 345 milioni, serve inversione di rotta”

Antonio Decaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Foggia // Monti Dauni //

BARI – Il Consiglio dei ministri si appresta a dichiarare lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Puglia. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Antonio Decaro, aggiornando sulla situazione di Roseto Valfortore, nel Foggiano, rimasta isolata dopo il cedimento delle strade provinciali.

“Domani sarà ripristinata la viabilità sulla SP129, mentre per la SP130 servirà più tempo”, ha spiegato Decaro. Nel frattempo, il collegamento è garantito da una strada alternativa ricavata lungo il parco eolico, attualmente in fase di messa in sicurezza grazie alla collaborazione tra Comune e società di gestione.

Fondamentale anche l’intervento del Genio militare, ormai prossimo al completamento dei lavori.

A margine della presentazione della “Giornata regionale della costa”, il presidente ha sottolineato come l’evento evidenzi la fragilità del territorio: “Il cambiamento climatico e l’erosione stanno modificando il nostro paesaggio. È necessario intervenire con politiche di prevenzione, riducendo l’inquinamento e proteggendo le aree costiere”. Lo riporta l’Ansa Puglia.

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