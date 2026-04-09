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CONTI 2025 MF Manfredonia, conti 2025 sotto verifica: emergono discordanze nella gestione degli agenti contabili

La parificazione consiste nella verifica della corrispondenza tra i conti resi dagli agenti contabili e le scritture dell’ente

IL SINDACO LA MARCA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha approvato la parificazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2025, un passaggio obbligatorio e cruciale nel ciclo di controllo della gestione economico-finanziaria degli enti locali. L’atto, adottato dal settore Economico-Finanziario, rappresenta uno snodo tecnico fondamentale che precede la trasmissione della documentazione alla Corte dei Conti.

La parificazione consiste nella verifica della corrispondenza tra i conti resi dagli agenti contabili e le scritture dell’ente. Si tratta, in sostanza, di un controllo incrociato che ha lo scopo di accertare la correttezza delle operazioni di gestione di denaro pubblico e beni comunali. L’attività ha coinvolto una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’amministrazione. Tra questi figurano il tesoriere comunale, gli agenti contabili dei servizi demografici, i responsabili della riscossione dei tributi, i gestori dei parcheggi pubblici e gli incaricati delle entrate derivanti da canoni e servizi. Un sistema articolato che riflette la complessità della macchina amministrativa e la molteplicità delle fonti di entrata.

Dalla verifica effettuata dagli uffici sono emerse alcune discordanze tra i dati trasmessi dagli agenti contabili e quelli risultanti dalle scritture interne dell’ente. Si tratta di difformità che non vengono dettagliate nel provvedimento, ma che vengono formalmente segnalate e allegate agli atti per i successivi approfondimenti.

Queste anomalie rappresentano un elemento rilevante, in quanto la parificazione non è un mero atto formale ma un controllo sostanziale sulla regolarità della gestione. La presenza di incongruenze impone quindi ulteriori verifiche e, se necessario, l’attivazione di procedure di chiarimento o di eventuale responsabilità.

Il provvedimento richiama esplicitamente il quadro normativo di riferimento, in particolare il Testo Unico degli Enti Locali, che stabilisce l’obbligo per tutti gli agenti contabili di rendere il conto della propria gestione entro termini precisi. Tali conti devono poi essere verificati dall’ente e trasmessi alla Corte dei Conti per il giudizio definitivo.

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