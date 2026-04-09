MANFREDONIA – Otto brani inediti per raccontare temi sociali, dalla guerra alla criminalità, passando per la solitudine e la povertà educativa. È il nuovo progetto musicale “La mia barca a vela”, realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia insieme a Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 14 aprile a Foggia, ma i brani sono già disponibili online. L’iniziativa è stata realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Monti Uniti.

“Si tratta di un progetto di sensibilizzazione sui temi sociali, sulla cultura della legalità e della solidarietà – spiega La Marca –. Nasce dalla mia esperienza professionale e umana nel sociale e vuole accendere i riflettori su problematiche che riguardano la quotidianità”.

Le canzoni affrontano temi profondi: dalla fragilità umana alla criminalità organizzata. “Vogliamo essere un invito ad assumersi responsabilità, a non restare in silenzio. Il silenzio va superato, chiamando le cose con il loro nome”, aggiunge il primo cittadino.

Tra i brani più significativi, La Marca cita “Libera terra”, definita “una preghiera e un inno”, nata dopo una marcia promossa dall’associazione Libera a Manfredonia. “In quell’occasione abbiamo iniziato a chiamare per nome ciò che spesso si evita di nominare: la mafia”.

Per il sindaco-cantautore, la musica rappresenta anche uno strumento personale: “È sempre stata una compagna di viaggio. Ha un valore terapeutico perché aiuta a rileggere e rielaborare esperienze e incontri con la fragilità umana. È un linguaggio che non parla solo alla mente, ma soprattutto al cuore”. Lo riporta l’Ansa Puglia.