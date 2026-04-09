MANFREDONIA – La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 241 del 31 marzo 2026, ha approvato lo schema ufficiale del modulo di iscrizione preventiva per i servizi educativi destinati ai minori da 0 a 3 anni.

L’Amministrazione comunale informa i cittadini interessati che intendano usufruire del servizio di Asilo Nido che è necessario compilare e presentare la domanda preventiva, come previsto dalle disposizioni regionali, direttamente presso l’unità di offerta accreditata prescelta.

Per quanto riguarda il servizio attivo nelle strutture di Via Florio e Via Daunia, la domanda dovrà essere compilata dai nuclei familiari e consegnata in duplice copia all’unità accreditata “Raggio di Sole”, presso la sede dell’Asilo Nido di Via Florio.

La consegna è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Si raccomanda di richiedere la controfirma per ricevuta, necessaria ai fini dell’accesso ai benefici economici previsti dai bandi regionali.

Nel frattempo, il Comune di Manfredonia sta lavorando per ampliare l’offerta educativa: sono infatti in fase di realizzazione due nuovi asili nido, situati nella zona Comparti e nel Secondo Piano di Zona. Per queste nuove strutture, al momento, non è ancora possibile procedere con l’iscrizione preventiva.

Una volta completate tutte le procedure necessarie, il numero dei posti disponibili potrà essere incrementato, contribuendo così a rispondere in maniera più efficace al fabbisogno del territorio.

allegati

Determinazione regionale

Modello di iscrizione preventiva