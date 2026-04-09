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Home // Manfredonia // Manfredonia, iscrizione preventiva all’Asilo Nido: ecco come presentare la domanda

NIDO MANFREDONIA Manfredonia, iscrizione preventiva all’Asilo Nido: ecco come presentare la domanda

La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 241 del 31 marzo 2026, ha approvato lo schema ufficiale del modulo di iscrizione preventiva

Asilo nido comunale di Vieste, raddoppiano i posti: impegno di spesa per l’estensione del servizio

Asilo nido - Fonte Immagine non riferita al testo: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 241 del 31 marzo 2026, ha approvato lo schema ufficiale del modulo di iscrizione preventiva per i servizi educativi destinati ai minori da 0 a 3 anni.

L’Amministrazione comunale informa i cittadini interessati che intendano usufruire del servizio di Asilo Nido che è necessario compilare e presentare la domanda preventiva, come previsto dalle disposizioni regionali, direttamente presso l’unità di offerta accreditata prescelta.

Per quanto riguarda il servizio attivo nelle strutture di Via Florio e Via Daunia, la domanda dovrà essere compilata dai nuclei familiari e consegnata in duplice copia all’unità accreditata “Raggio di Sole”, presso la sede dell’Asilo Nido di Via Florio.

La consegna è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Si raccomanda di richiedere la controfirma per ricevuta, necessaria ai fini dell’accesso ai benefici economici previsti dai bandi regionali.

Nel frattempo, il Comune di Manfredonia sta lavorando per ampliare l’offerta educativa: sono infatti in fase di realizzazione due nuovi asili nido, situati nella zona Comparti e nel Secondo Piano di Zona. Per queste nuove strutture, al momento, non è ancora possibile procedere con l’iscrizione preventiva.

Una volta completate tutte le procedure necessarie, il numero dei posti disponibili potrà essere incrementato, contribuendo così a rispondere in maniera più efficace al fabbisogno del territorio.

allegati

Determinazione regionale

Modello di iscrizione preventiva

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