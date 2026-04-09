A Manfredonia prosegue con grande successo la mostra fotografica “TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella. L’esposizione offre un percorso emozionante attraverso circa 80 scatti, capaci di raccontare le tradizioni di fede e le usanze ancora vive in Puglia.

L’evento ha registrato numerose presenze, tra cui turisti arrivati appositamente in città, a conferma dell’interesse culturale e del valore storico della manifestazione. La mostra invita a custodire e tramandare la memoria dei riti e delle espressioni di culto, elementi fondamentali dell’identità del territorio.

Tra i promotori dell’iniziativa figura la Guardia Ambientale Italiana, con la partecipazione di Francesco Falcone.

Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, sottolinea: «Questa mostra è un’occasione unica per vivere e condividere emozioni autentiche legate alle nostre tradizioni religiose e culturali».

L’evento resta aperto al pubblico fino a sabato, offrendo un’esperienza immersiva tra arte, fede e identità pugliese.