Edizione n° 6032

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA PROVINCIALI // Road to 19 aprile: Manfredonia al centro del risiko provinciale. Scelte inaspettate, maggioranza balla
10 Aprile 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

STUPRO BRA // Festeggiano la Serie C con uno stupro di gruppo: tre ex calciatori del Bra indagati
10 Aprile 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Manfredonia ospita “Triduum Sacrum”. Manzella: “Occasione unica per vivere e condividere emozioni autentiche”

MANFREDONIA TRIDUUM SACRUM Manfredonia ospita “Triduum Sacrum”. Manzella: “Occasione unica per vivere e condividere emozioni autentiche”

“TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella

“TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella.

“TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2026
Eventi // Manfredonia //

A Manfredonia prosegue con grande successo la mostra fotografica “TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella. L’esposizione offre un percorso emozionante attraverso circa 80 scatti, capaci di raccontare le tradizioni di fede e le usanze ancora vive in Puglia.

L’evento ha registrato numerose presenze, tra cui turisti arrivati appositamente in città, a conferma dell’interesse culturale e del valore storico della manifestazione. La mostra invita a custodire e tramandare la memoria dei riti e delle espressioni di culto, elementi fondamentali dell’identità del territorio.

“TRIDUUM SACRUM – I riti della Settimana Santa in Puglia”, visitabile fino a sabato 11 aprile presso il locale adiacente alla Chiesa Stella.

Tra i promotori dell’iniziativa figura la Guardia Ambientale Italiana, con la partecipazione di Francesco Falcone.

Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, sottolinea: «Questa mostra è un’occasione unica per vivere e condividere emozioni autentiche legate alle nostre tradizioni religiose e culturali».

L’evento resta aperto al pubblico fino a sabato, offrendo un’esperienza immersiva tra arte, fede e identità pugliese.

1 commenti su "Manfredonia ospita “Triduum Sacrum”. Manzella: “Occasione unica per vivere e condividere emozioni autentiche”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO